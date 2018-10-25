النائب العام السعودي يؤكد أن النية مُسبقة في قتل خاشقجي

نقلت قناة الإخبارية التلفزيونية، اليوم الخميس، عن النائب العام السعودي، قوله إن المشتبه بهم في قتل خاشقجي أقدموا على فعلتهم بنية مسبقة.

وأضاف تقرير القناة أن النيابة العامة تستجوب المشتبه بهم في ضوء معلومات وردت من فريق العمل السعودي التركي المشترك