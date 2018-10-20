الإمارات تعلق رسميا بعد تأكيد السعودية مقتل خاشقجي
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الإمارات تعلق رسميا بعد تأكيد السعودية مقتل خاشقجي

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العرب اليوم - الإمارات تعلق رسميا بعد تأكيد السعودية مقتل خاشقجي

الصحفي السعودي جمال خاشقجي
الرياض - العرب اليوم

أشادت الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات وقرارات المملكة العربية السعودية، في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، إن الإمارات العربية المتحدة، أيدت اليوم السبت، بيان السعودية بشأن مقتل خاشقجي.

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الإمارات تعلق رسميا بعد تأكيد السعودية مقتل خاشقجي الإمارات تعلق رسميا بعد تأكيد السعودية مقتل خاشقجي



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الإمارات تعلق رسميا بعد تأكيد السعودية مقتل خاشقجي الإمارات تعلق رسميا بعد تأكيد السعودية مقتل خاشقجي



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