الإمارات تعلق رسميا بعد تأكيد السعودية مقتل خاشقجي

أشادت الإمارات العربية المتحدة، بتوجيهات وقرارات المملكة العربية السعودية، في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام)، إن الإمارات العربية المتحدة، أيدت اليوم السبت، بيان السعودية بشأن مقتل خاشقجي.