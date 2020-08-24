منظمة حقوقية دولية تكشف معلومات صادمة حول قطر

قالت "هيومن رايتس ووتش" إن جهود السلطات القطرية لحماية حق العمال الوافدين في استلام أجورهم بصورة دقيقة ومنتظمة هي إلى حد كبير غير ناجحة وأوضحت المنظمة، في تقرير لها اليوم الاثنين، أنه رغم بعض الإصلاحات خلال السنوات الأخيرة، يستمر عدم دفع الأجور للعمال الوافدين، بالإضافة إلى انتهاكات أخرى منتشرة ومستمرة لدى 60 صاحب عمل وشركة على الأقل في قطر.

ويظهر التقرير الصادر في 71 صفحة عن انتهاكات الأجور بحق العمال الوافدين قبل كأس العالم - 2022، أن أصحاب العمل في مختلف أنحاء قطر ينتهكون حق العمال بالأجر في كثير من الأحيان وأضاف أن قطر لم تنفذ التزامها أمام "منظمة العمل الدولية" في 2017، بحماية العمال الوافدين من انتهاكات الأجور، وبإلغاء نظام الكفالة، الذي يربط تأشيرات العمال الأجانب بأصحاب العمل.