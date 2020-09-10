الجيش الإيراني يطلق تحذيرات ضد طائرات مسيرة أمريكية

قال الجيش الإيراني، إنه أطلق تحذيرات ضد طائرات مسيرة أمريكية اقتربت من منطقة مناورات يجريها شرق مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي، مؤكدا أنها ابتعدت بعد تلقي التحذيرات. وذكر شهرام إيراني، المتحدث باسم مناورات "ذو الفقار99"، التي انطلقت صباح اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي في الجيش أطلقت تحذيرات لطائرات أجنبية وطلبت منها الابتعاد عن المنطقة العامة للمناورات.