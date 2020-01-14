المجلس الانتقالي جنوب اليمن يبدأ سحب قواته من أبين تطبيقا لاتفاق الرياض

بدأ المجلس الانتقالي بجنوب اليمن سحب قواته من محافظة أبين وفق بنود اتفاق الرياض، ومن المنتظر أن تبدأ قوات الحكومة أيضا بسحب قواتها بالتدريج من مدينة شقرة بمحافظة أبين بجنوب اليمن.