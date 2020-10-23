بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي
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بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي

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العرب اليوم - بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي

ستيفاني وليامز
لندن - العرب اليوم

أعلنت رئيسة البعثة الأممية في ليبيا، ستيفاني وليامز، أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم بين طرفي النزاع سيصحبه انسحاب كافة القوات الأجنبية من البلاد في موعد أقصاه ثلاثة أشهر.

- ليامز: طرفا النزاع الليبي اتفقا على تشكيل غرفة عمليات تتضمن قوة عسكرية مشتركة

- ويليامز: الاتفاق المبرم ينص على دمج المجموعات المسلحة في المؤسسات الليبية

- وليامز: الجانبان الموقعان على اتفاق وقف إطلاق النار أكدا التزامهما بفتح كل الطرقات ومكافحة خطاب الكراهية وتبادل الأسرى

يتبع..

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بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي بنود اتفاق وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع الليبي



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