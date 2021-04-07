اشتباك بين الجيش السوداني وميليشيات إثيوبية على الحدود

أعلنت مصادر عسكرية مطلعة أن الجيش السوداني اشتبك مع مليشيا إثيوبية مسنودة بقوات أخرى حاولت التوغل داخل الأراضي السودانية وتمكن من ارجاعها والسيطرة على مستوطنة داخل الحدود ونقلت صحيفة "سودان تربيون" عن مصادر عسكرية أن القوات المسلحة وقوات الاحتياط بالفرقة الثانية مشاة اشتبكت مع المليشيا الإثيوبية وقوات أخرى توغلت داخل الأراضي السودانية بعمق 12 كيلومترا وبصحبتهم مجموعة من المزارعين الإثيوبيين لحرث الأرض وتحضيرها للموسم الزراعي وأوضحت أن القوات السودانية تمكنت من طرد المليشيا والمزارعين من مستوطنة "مرشا" الإثيوبية والمقامة داخل الحدود السودانية في "محلية باسندة" إلى الجنوب من منطقة "ود اب لسان" شمال شرق أم راكوبة.

وأضافت المصادر ذاتها أن "الجيش تمكن من دحر المليشيا وإضرام النار في المستوطنة والسيطرة الكاملة على الأراضي السودانية بعد أن كانت في قبضة المليشيات الإثيوبية المسلحة والقوات الأخرى" ومنذ نوفمبر الماضي يخوض الجيش السوداني معارك متقطعة مع مليشيات وقوات إثيوبية على الحدود الشرقية بعد قرار القيادة بإعادة الانفتاح على الأراضي السودانية التي تحتلها ميليشيات إثيوبية منذ نحو 26 عاما بغرض فلاحة الأرض والاستفادة من خصوبتها العالية.

المصدر: سودان تربيون