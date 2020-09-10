نفى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف ما جاء في تصريح لرئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي اليوم حول نية موسكو تشكيل لجنة تحقيق في التسميم المزعوم للمعارض الروسي أليكسي نافالني.