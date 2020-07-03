بوتين يعزّي حبيب نورمحمدوف في والده

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين اتصل بحبيب نورمحمدوف بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وعزاه في والده الذي وافته المنية اليوم.وتوفى نورمحمدوف الأب البالغ 57 عاما بسكتة دماغية اليوم الجمعة بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد.يذكر أن عبد المناف دخل إلى أحد مستشفيات داغستان في الـ25 من أبريل الماضي بعد الاشتباه بإصابته بالتهاب رئوي، وتم نقله إلى مستشفى موسكو العسكري في الـ3 من مايو الماضي بعد تدهور حالته الصحية.وأدخل عبد المناف خلال مرحلة علاجه في غيبوبة اصطناعية بعد إصابته بجلطة دماغية وخضوعة لعملية في القلب إثر تدهور صحته بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد.ويعد عبد المناف من أشهر مدربي الرياضات القتالية في روسيا، حيث أشرف على تدريب 18 رياضيا (أبطال العالم)، بمن فيهم نجله حبيب، بطل منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، وتم تدوين اسمه في كتاب الأرقام القياسية الروسية، باعتباره أنجح مدرب سامبو قتالي في البلاد.