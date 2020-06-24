روسيا تحتفل بعيد النصر بعد أسابيع من الإرجاء بسبب كورونا

يجوب عرض عسكري شوارع العاصمة الروسية موسكو مع احتفال البلاد بعيد النصر، أهم عطلة قومية في البلاد، والذي تم تأجيل الاحتفال به لأكثر من ستة أسابيع ويحتفل الروس في التاسع من مايو/أيار من كل عام بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية قبل 75 عاما.وكان الرئيس فلاديمير بوتين قد قرر إرجاء الاحتفال بعيد النصر بسبب تفشي فيروس كورونا.وعادة ما يلقي بوتين خطابا أثناء الاحتفال يمتدح فيه الروح القومية الروسية.وسجلت روسيا نحو 600 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا بينما تجاوز عدد الوفيات 8300.

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