إصابة 4 أشخاص إثر انفجار قنبلة جنوب تايلاند

أصيب أربعة أشخاص بجروح إثر انفجار قنبلة يشتبه في قيام مسلحين انفصاليين بزرعها في إقليم "ناراثيوات" الواقع جنوبي تايلاند ونقلت شبكة "إيه بي سي" الأميركية اليوم السبت عن مسئولين أمنيين بإقليم "ناراثيوات" قولهم انه وقع أيضا تبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن التايلاندية ومجموعة من المسلحين الذين شنوا هجومًا على موقع دفاعي في إحدى القري الريفية الصغيرة، مشيرين إلي أن الانفجار تسبب في انقطاع الكهرباء بقرية واحدة بالإقليم.

يشار إلي أن جنوب تايلاند يشهد تمردًا انفصاليًا منذ عام 2004 حينما تفجرت المقاومة للحكم البوذي للمنطقة ذات الأغلبية المسلمة مما تسببت في مقتل نحو سبعة آلاف شخص.