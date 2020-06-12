520 إصابة جديدة بكوفيد 19 في الكويت

سجلت الكويت 520 إصابة جديدة بمرض كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 34952 حالة في حين تم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة 285 حالة .

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان اليوم إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.