بوتين ومودي يبحثان تطوير العلاقات الاقتصادية والشراكة الاستراتيجية بين روسيا والهند

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هاتفيا اليوم الجمعة القضايا المحورية للعلاقات بين البلدين مع التركيز على مواصلة تطوير العلاقات الاقتصادية.