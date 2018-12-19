أعلنت الكتائب المسلحة المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس عن اندماجها في قوة واحدة تسمى قوة حماية طرابلس، هذه القوة تشكلت بحسب بيان لها نتيجة أخبار تفيد بسعي أحد أطراف النزاع للتحرك عسكريا داخل العاصمة، مؤكدة دعمها لخطة المبعوث الأممي غسان سلامة ورفضها للعنف والصراع.