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إقالة معاون وزير القوى العاملة المصري من منصبه للإساءة بحق دولة الكويت

العرب اليوم -

العرب اليوم - إقالة معاون وزير القوى العاملة المصري من منصبه للإساءة بحق دولة الكويت

وزير القوى العاملة محمد سعفان
القاهرة - العرب اليوم

أصدرت وزارة القوى العاملة المصرية، اليوم السبت، بيانا استنكرت فيه كليا ما صدر من أحد مسؤولي الوزارة من الإساءة بحق دولة الكويت ورموزها، وذلك عبر موقع "فيسبوك".

وشددت الوزارة في بيانها على أنها اتخذت الإجراءات القانونية على الفور بحق المسؤول عن هذه الإساءة، مؤكدة أن ما صدر منه يعتبر تجاوزا وإخلالا، ولا يمت من قريب أو بعيد بصلة للحكومة المصرية، حيث أن ما صدر من هذا المسؤول جاء من خلال صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت الوزارة أنها قامت بإقالة معاون وزير القوى العاملة من منصبه، فضلا عن إحالته إلى التحقيق فورا أمام لجنة قانونية على مستوى عال للتحقيق في الموضوع، وإصدار قرار بإيقافه عن العمل فترة التحقيق.

وأكد البيان حرص الوزارة على علاقات وطيدة وقوية بين مصر ودولة الكويت شعبا ودولة، مشيرا إلى أن هذه العلاقات تتمتع باهتمام الجانبين وتحظى بحرصهما المتبادل على تنميتها إلى آفاق أرحب بما يحقق المصلحة المشتركة للشعبين.

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إقالة معاون وزير القوى العاملة المصري من منصبه للإساءة بحق دولة الكويت إقالة معاون وزير القوى العاملة المصري من منصبه للإساءة بحق دولة الكويت



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