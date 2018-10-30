انطلاق قمة القادة الأفارقة فى برلين بحضور السيسي

انطلقت فى العاصمة الألمانية برلين فعاليات القمة المصغرة للقادة الأفارقة رؤساء الدول والحكومات أعضاء المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا فى إطار مجموعة العشرين، والتى دعت إليها المستشارة الألمانية، وذلك فى إطار الأهمية التى توليها مصر لتفعيل التعاون بين الدول الإغريقية ودول مجموعة العشرين فى مختلف المجالات التنموية خاصة فى ضوء تولى مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى للعام 2019.