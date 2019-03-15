كشفت مصادر خاصة عن حقيقة وجود مغاربة بين ضحايا الحادث الذي شهدته نيوزيلندا صباح الجمعة، والذي خلّف فيه هجوم على مسجدين حصيلة ثقيلة من القتلى وصلت 49 شخصًا وعددا من الجرحى.

وقالت مصادر مطلعة إن المصالح الخارجية للمغرب على اتصال بالسلطات النيوزيلندية منذ وقوع الحادث وإلى حد الساعة، موضحة أنّ السلطات النيوزيلندية أبلغت نظيرتها المغربية، عبر المصالح القنصلية، أنه لم يسُجل وجود أي مغربي بين ضحايا الفاجعة.

واستيقظ العالم صباح اليوم الجمعة، على جريمة قتل بشعة ارتكبها يميني متطرف داخل مسجدين في كرايست تشيرش، في نيوزيلندا، وأسقط 49 قتيلًا وعشرات الجرحى حالتهم خطيرة، حيث وُثّقت عملية قتل المصلين عبر فيديو مباشر على "فيسبوك"، حيث كان المهاجم يضع كاميرا نقل مباشر مثبتة على رأسه وثقت دخوله إلى مسجد “النور”، كما أوضح الفيديو تساقط المصلين قتلى، فيما حاول بعض المصلين تفادي الإطلاقات بالهرب، لكن القاتل كان يتبعهم ويصوب نحوهم سلاحه موجهًا لهم الرصاصات القاتلة.

من جهتها، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، رفع مستوى الإنذار الأمني في البلاد إلى “عال”، ردا على الهجومين، وقالت “رفعنا مستوى الإنذار من متدن إلى عال، وعززنا رد وكالاتنا على الحدود وفي المطارات”، مؤكدة “لدينا مستوى رد مشدد على جميع المستويات”.