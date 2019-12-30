القضاء السوداني يقول كلمته في مقتل أحمد الخير

قضت محكمة سودانية، الاثنين، بإعدام مدانين وسجن آخرين من جريمة قتل المعلم أحمد الخير، التي كانت علامة فارقة في ازدياد غضب الشعب السوداني على ضد نظام الرئيس السابق عمر البشير، وأفاد مراسلنا في الخرطوم بأن محكمة الاستئناف في أم درمان، المدينة الشقيقة للعاصمة الخرطوم، قررت إعدام 27 مدانا في القضية، وسجن اثنين آخرين في القضية لمدة 3 سنوات.

وأضاف المراسل أن المحكمة قضت ببراءة 7 من المتهمين، وتمسك ممثل ورثة أحمد الخير بالقصاص بعد سؤال المحكمة عن خيار الأسرة بين العفو والقصاص، وينظر إلى محاكمة قتلة أحمد الخير في السودان، على أنها تكريس لمفهوم محاسبة افراد جهاز الأمن السابق الذين قاموا طوال 30 عاما بالبطش والتنكيل وقتل المعتقلين، دون أن يتعرضوا للمساءلة.

وأحمد الخير عوض الكريم، معلم وناشط سياسي من منطقة خشم القربة بشمال السودان، عرف في منطقته بمعاداته لنظام البشير، واعتقل الخير من منزله، في 27 يناير الماضي، من قبل عناصر تتبع لجهاز الأمن، حيث جرى اقتياده إلى أحد مقرات الأمن.