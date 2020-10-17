إصابة 1161 طالب ومعلم وعامل بفيروس كورونا فى مدارس تونس

أعلنت وزارة التربية التونسية، اليوم السبت، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) بالوسط المدرسي، بلغ 1161 حالة، ما بين طلاب ومعلمين وعاملين، وأن عدد الحالات المشتبه في إصابتها بلغ 3146 حالة، في 589 مؤسسة تعليمية.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن عدد التلاميذ المصابة قد بلغ 513 تلميذًا و510 معلمين، و101 كادر، إضافة إلى 37 إصابة في صفوف العاملين، مضيفة أن إجمالي حالات الاشتباه بلغ 3146 ، مقسمة بين 2249 تلميذًا، و676 معلمًا، و158 كادرًا، 63 حالة بين العاملين.

يذكر أن تونس تشهد انتشارًا سريعًا لفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19)، حيث أعلنت وزارة الصحة التونسية، في آخر إحصائية، أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ منذ بداية الجائحة 31259 شخصًا.