انطلاق عملية عسكرية لتعقب داعش شمال شرق ديالى

بدأت قوات أمنية عراقية مشتركة عملية عسكرية صباح اليوم الأحد لتعقب خلايا تنظيم داعش الإرهابي في مناطق شمال شرقي محافظة ديالى، تشمل عدة قرى بالمحافظة.