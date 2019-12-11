رفض ليبي ودولي واسع لاتفاق أردوغان - السراج

استماتت تركيا في السنوات الماضية، في عسكرة الساحة الليبية، ودعم الميليشيات هناك، لتنتزع نهاية المطاف، مذكرة تفاهم غير قانونية مع حكومة فايز السراج، لعلها تساعدها في مشروع الهيمنة على غاز المتوسط.