فايز السراج داخله مسلحون يحاصرون مقر رئاسة حكومة الوفاق الليبية

نقلت قناة "العربية" عن مصدر بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية في طرابلس أن مجموعة من المسلحين المجهولين حاصروا مقر رئاسة الحكومة أثناء وجود رئيسها فايز السراج بداخله.

وأضاف المصدر حسب القناة أن المجموعة التي حاصرت مبنى رئاسة الحكومة قد تكون من مصراتة.

وتابع المصدر أن المجموعة التي حاصرت مبنى رئاسة الوزراء في طرابلس تطالب بإقالة وزير المالية الليبي فرج بومطاري.