إصابة عشرات الفلسطينيين بحالات الاختناق بالغاز جنوب الخليل

أصيب عشرات الفلسطينيين ، اليوم ، بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وأفادت مصادر فلسطينية وشهود عيان في الخليل ، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أطلقت وابلاً من قنابل الغاز المسيل للدموع في محيط مجمع المدارس، وحاجز أبو الريش العسكري في المنطقة الجنوبية من الخليل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق.