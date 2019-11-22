إصابة 20 متظاهرا بحالات اختناق عند جسر الأحرار في بغداد
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إصابة 20 متظاهرا بحالات اختناق عند جسر الأحرار في بغداد

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العرب اليوم - إصابة 20 متظاهرا بحالات اختناق عند جسر الأحرار في بغداد

تظاهرات العراق
بغداد - العرب اليوم

إصابة 20 متظاهرا بحالات اختناق عند جسر الأحرار في بغداد.

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إصابة 20 متظاهرا بحالات اختناق عند جسر الأحرار في بغداد إصابة 20 متظاهرا بحالات اختناق عند جسر الأحرار في بغداد



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عندما نفكّر بالاطلالات الشبابية، فالدينيم هو أول ما يبادر الى أذهاننا، وتنجح جيجي دائماً في اعتماد أجمل الاطلالات بالجينز سواء مع الكنزة السويتر الفضفاضة، أو عندما تعتمد لوك الدينيم بالكامل، ولإطلالة مسائية شبابية، نسّقت جيجي السروال الجينز مع توب تكشف اكتافها وحذاء بكعب عالٍ. كما تشتهر جيجي بأسلوب الستريت ستايل، سواء الملابس الرياضية العصرية، والكروب توب، والسراويل بأقمشة ونقشات وقصات مختلفة سواء الضيقة او الفضفاضة، لكنها تحرص دائماً على إبراز قوامها الرشيق من خلال اطلالاتها. وحتى فساتين السهرة التي تطلّ بها، تتميّز بالعنصر الشبابي والعصري. قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :  جيجي حديد تسيطر على إطلالات حفل جوائز الموسيقى الريفية "كونفيرس" في لفتةٍ بيئية تعيدُ استخدام الجينز وتطرحُ أحذيتها لموسم الخريف القا...المزيد

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