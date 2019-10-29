مواطنون يحاولون فتح جسر الرينغ وسط بيروت بالقوة وقوات مكافحة الشغب تتدخل

أفاد ت مصادر صحافيه في لبنان، بأن مواطنين يحاولون فتح جسر الرينغ وسط بيروت بالقوة، مشيرا إلى وقوع تدافع مع المحتجين، ما دفع قوات مكافحة الشغب إلى التدخل.