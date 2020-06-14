الكويت تسجل 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 454 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد- 19) خلال ال24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في الكويت إلى 35920 حالة في حين تم تسجيل سبع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 296 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في المؤتمر الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض من بينها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لها وفي وقت سابق أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم عن تعافي 877 إصابة من مرض (كوفيد-19) خلال ال 24 ساعة الماضية ليبلغ إجمالي عدد حالات الشفاء في دولة الكويت 26759 .