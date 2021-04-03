إصابة الرئيس الأرجنتيني بكورونا بعد شهرين من تلقيه اللقاح الروسي سبوتنيك v
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إصابة الرئيس الأرجنتيني بكورونا بعد شهرين من تلقيه اللقاح الروسي 'سبوتنيك V'

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العرب اليوم - إصابة الرئيس الأرجنتيني بكورونا بعد شهرين من تلقيه اللقاح الروسي 'سبوتنيك V'

الرئيس الأرجنتيني
بوينس آيريس - العرب اليوم

إصابة الرئيس الأرجنتيني بكورونا بعد شهرين من تلقيه اللقاح الروسي 'سبوتنيك V'

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إصابة الرئيس الأرجنتيني بكورونا بعد شهرين من تلقيه اللقاح الروسي سبوتنيك v إصابة الرئيس الأرجنتيني بكورونا بعد شهرين من تلقيه اللقاح الروسي سبوتنيك v



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أفكار تنسيق صيحة الدنيم موضة 2021 من وحي إطلالة بيونسيه

القاهرة ـ العرب اليوم

خطفت إطلالة بيونسيه الأنظار في أحدث صور نشرتها على صفحتها على إنستقرام تألقت فيها بتنسيق صيحة الدنيم، وقد حملت إطلالة بيونسيه توقيع Alessandra Rich من مجموعة الدار لخريف 2020. وقد قدّمت فيها بيونسيه موضة كلاسيكية من وحي التسعينيات بطريقة جديدة في غاية العصرية، إذ إختارت تنورة ميني بقماش الدنيم المبطّن، وبلون أزرق فاتح يصل سعرها إلى 690$، نسّقت معها الجاكيت باللون والقماش نفسه وقد تميّزت بقصة الأوفر سايز والأزرار الكريستال، كما إختارت تحتها كروب توب أبيض. ولتنسيق صيحة الدنيم بطريقة عصرية من وحي إطلالة بيونسيه، قامت منسقة الأزياء Zerina Akers والتي تهتم بإطلالات النجمة بإختيار حزام أبيض مزيّن بالسلاسل الميتاليكية، وحذاء أبيض مع العقدة السوداء من تصميم دار Alessandra Rich أيضاً. وقد أكملت اللوك بحقيبة من CHANEL باللون الأسود أعطت اللوك لمسة من الكلا...المزيد

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