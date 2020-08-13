استهدفت طائرة مجهولة موكبا لنائب أمير تنظيم "حراس الدين"، الإرهابي، أبو يحيى الأوزبكي، أثناء تنقله في ريف إدلب شمال غربي سوريا، ما أدى إلى مقتله على الفور.

يتبع..