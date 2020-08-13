أمريكا تعلن خفض قواتها في العراق وسوريا

أعلن القائد العام للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي أن بلاده "تعتزم خفض قواتها في العراق وسوريا في الأشهر المقبلة مقابل الحفاظ على وجود طويل الأمد" وتوقع ماكينزي، من خلال مؤتمر كونفرانس جمعه مع عدة مسؤولين، أن تحافظ القوات الأمريكية وقوات الناتو الأخرى على وجود طويل الأمد في العراق، للمساعدة في محاربة الإرهاب ولوقف النفوذ الإيراني في البلاد، ورفض الإفصاح عن حجم هذا الوجود.