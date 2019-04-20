عدلى منصور يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية
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عدلى منصور يدلى بصوته فى الاستفتاء على "التعديلات الدستورية"

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العرب اليوم - عدلى منصور يدلى بصوته فى الاستفتاء على "التعديلات الدستورية"

المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق
القاهرة - العرب اليوم

أدلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق، بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، صباح اليوم السبت، بإحدى اللجان الانتخابية بمدينة 6 أكتوبر.

وكان رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم، قد أعلن مواعيد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حدد أيام الجمعة والسبت والأحد "من 19 حتى 21 أبريل" للمصريين بالخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين "من 20 حتى 22 أبريل" للمصريين بالداخل.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين

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عدلى منصور يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية عدلى منصور يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية



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عدلى منصور يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية عدلى منصور يدلى بصوته فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية



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