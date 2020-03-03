الكرملين يؤكد إمكانية قمة روسية تركية إيرانية حول إدلب وينفي إعداد لقاء بوتين-أردوغان-ميركل-ماكرون

أكد الكرملين إمكانية عقد قمة روسية تركية إيرانية حول إدلب، إذا اتفقت الأطراف على توقيتها، لكنه نفى الأنباء عن التخطيط لقمة رباعية بين روسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا يوم الجمعة.