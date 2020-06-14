المغرب تسجل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت المغرب اليوم 42 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الوباء إلى 8734، فيما استقر عدد الوفيات في 212 بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة وأوضحت وزارة الصحة المغربية أن عدد حالات الشفاء وصلت في المجموع إلى 7725 بعد تماثل 29 شخصا للشفاء.