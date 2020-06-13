المغرب تسجل 82 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب تسجيل 82 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 59 حالة في منطقة طنجة الكبرى، و11 في مراكش، و10 بمدينة الدار البيضاء، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8692 مصابا، فيما استقر عدد الوفيات عند 212 وفاة بعد عدم الإعلان عن أية وفاة جديدة لليوم الثاني على التوالي. وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7696 بعد تعافي 78 شخصا آخرين.