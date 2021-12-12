الكرملين يعلن بوتين أكد لبايدن أن القوات الروسية لا تهدد أحدا

قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيس فلاديمير بوتين أخبر نظيره الأمريكي جو بايدن بأن القوات الروسية لا تهدد أحدا، وذلك ردا على المزاعم حول التحضير لـ"غزو" أوكرانيا.