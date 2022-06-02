سماع دوي إطلاق صواريخ وقذائف شمالي إسرائيل

صرح الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أن دوي إطلاق صواريخ سيسمع بعد قليل شمالي البلاد. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الخميس، إنه في إطار تدريبات عسكرية للجبهة الداخلية في البلاد، سيسمع دوي إطلاق صواريخ وقذائف بعد قليل على مناطق واسعة شمالي البلاد. ونشرت الإذاعة العبرية خريطة بأماكن إسرائيلية شمالي البلاد تابعة لمنطقة الجليل الأعلى، سيسمع فيها دوي إطلاق صواريخ وقذائف، وذلك ضمن المناورات العسكرية التي تجريها الجبهة الداخلية الإسرائيلية.