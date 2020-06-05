الحكومة الألمانية تقدم دعمًا ماليًّا للطلبة المغاربة‎

من المرتقب أن تقدم الحكومة الألمانية، خلال فترة وباء كورونا المستجد، دعمًا ماليًّا للطلاب والطالبات المغاربة.

وأفاد بيان صحافي لبوابة الدراسة "جامعتي الألمانية" أنه بسبب فيروس "كوفيد–19"، "فقد العديد من الطلبة وظائفهم التي سمحت لهم بتمويل إقامتهم في ألمانيا". ووفق أرقام رسمية من بوابة الإحصائيات Statista، "يعمل ثلاثة من كل أربعة طلاب أجانب في ألمانيا طوال دراستهم، وتأثر مدخولهم بشكل كبير جراء الوباء".

وفي هذا السياق، أعلنت وزيرة التعليم والبحث العلمي الألمانية، أنيا كارليزيك، "إنشاءَ برنامج قرض تعليمي بدون فائدة لضمان استمرارية دراستهم، إذ إن هناك ما يقرب من 400.000 طالب/ة دوليين مسجلين/ات في الجامعات الألمانية، مع اتجاه متزايد في السنوات المقبلة".

وفي هذا الصدد، شدد ستيفان بوليني، أحد مؤسسي "جامعتي الألمانية"، ومقرها هامبورغ، على أهمية هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة الألمانية، قائلًا: "سيتيح هذا للعديد من الطلبة المغاربة مواصلة دراستهم، ويمنع إجبارهم على العودة إلى بلدهم، لأنهم لا يملكون الموارد الكافية لتغطية نفقاتهم". كما سيتمكن الطلبة المغاربة من "الحصول على قرض التعليم الذي يصل إلى 650 يورو شهريًا اعتبارًا من 1 يونيو 2020".

يذكر أنه، وفق البيان ذاته، "تم تسجيل أكثر من 5500 طالب وطالبة من المغرب في الجامعات الألمانية في عام 2019، وفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، إذ إن الاهتمام الكبير بألمانيا بين الطلبة المغاربة هو أمر جليّ بسبب جودة التعليم العالية فيها، وجامعاتها الـ 400 المشهورة دوليًا، والتي تقدم أكثر من 20.000 من برامج البكالوريوس والدراسات العليا. علاوة على ذلك، لا يحتاج الطلبة إلى التحدث باللغة الألمانية للدراسة على مستوى الدراسات العليا في الجامعات الألمانية، فهناك أكثر من 1700 برنامج ماجستير باللغة الإنجليزية، 69٪ منها لا تتطلب أي رسوم دراسية، بسبب الدعم الاقتصادي الهائل الذي تقدمه الدولة الألمانية".

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