مقاتلة روسية تحلق فوق مدمرة أميركية في البحر الأسود

نشرت البحرية الأميركية على موقع "تويتر" فيديو يظهر تحليق مقاتلة روسية من طراز "سو-24" على ارتفاع منخفض بجوار المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" في البحر الأسود.

وجاء في تغريدة نشرتها البحرية: "تعمل البحرية الأمريكية بانتظام في البحر الأسود لصالح الناتو والحلفاء والشركاء لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. واليوم تعمل المدمرة الأمريكية "دونالد كوك" في المياه الدولية في البحر الأسود، وتقوم طائرة روسية من طراز "سو-24" بتحليق منخفض بالقرب منها".

وكانت المدمرة الأمريكية "دونالد كوك"، المسلحة بصواريخ "توماهوك كروز"، دخلت مياه البحر الأسود في 23 يناير. وأفادت وزارة الدفاع الروسية بأن "بحارتنا كانوا يتتبعون تحركات السفينة الأمريكية. بعد 5 أيام، دخلت مدمرة أخرى تابعة للبحرية الأمريكية، بورتر، البحر الأسود". ووصف حلف الناتو دخول هاتين السفينتين إلى هذه المنطقة بأنه رد على "زيادة القدرة العسكرية" الروسية.