القوات العراقية تحبط هجومًا انتحاريًا على أحد المواكب الحسينية في ديالي

أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل انتحاري حاول استهداف أحد المواكب الحسينية في قرية "مياح" بمحافظة ديالى شرقي بغداد.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" العراقية، اليوم الثلاثاء، عن المصدر - لم تسمه - القول، إن القوات الأمنية أصابت الإرهابي قبل أن يفجّر نفسه دون تسجيل إصابات بصفوف القوات الأمنية.