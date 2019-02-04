لافروف يؤكد أن العمل علي تشكيل اللجنة الدستورية السورية علي وشك الانتهاء

قال لافروف: "العمل على تشكيل اللجنة في المرحلة النهائية. وأفادت وزارة الخارجية الروسية، يوم أمس الأحد، بأن الوفد الروسي برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، ونائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، ناقش في طهران إطلاق اللجنة الدستورية السورية.وجاء في بيان الوزارة: "تمت مناقشة مهام التشكيل السريع وإطلاق اللجنة الدستورية السورية في جنيف، كما تم النظر في التحضير للقمة الثلاثية المقبلة في صيغة أستانا".وأضافت: "وجرى تبادل وجهات النظر حول مجموعة من القضايا المتعلقة بتطور الوضع في سوريا ومنطقة الشرق الأوسط".

وكان وزراء خارجية، روسيا وتركيا وإيران، كانوا قد عقدوا اجتماعا في جنيف، يوم 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بمشاركة المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا حينها، ستافان دي ميستورا، لبحث التسوية السياسية للأزمة السورية، مع التركيز على تشكيل اللجنة الدستورية.