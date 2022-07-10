مقتل 14 شخصاً جراء حادث إطلاق نار في حانة في جنوب إفريقيا

أفادت مصادرنا بمقتل 14 شخصا جراء حادث إطلاق نار وقع في حانة بضواحي مدينة يوهانسبورغ بجمهورية جنوب إفريقيا. وأضافت أن الحادث وقع ليلة السبت على الأحد في ضاحية سوويتو للمدينة، مشيرة إلى أنه أسفر أيضا عن إصابة 10 أشخاص، بينهم 3 أصيبوا بجروح خطيرة من جهتها نقلت وكالة "أ ف ب" عن الشرطة المحلية أن رجال الأمن سجلوا مقتل 12 شخصا في مكان الحادث، فيما توفي أثنان آخران لاحقا متأثرين بجروحهما.