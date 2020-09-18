الخارجية القبرصية تتهم تركيا بالسعي لنسف جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بين شطري قبرص
آخر تحديث GMT18:19:27
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الخارجية القبرصية تتهم تركيا بالسعي لنسف جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بين شطري قبرص

العرب اليوم -

العرب اليوم - الخارجية القبرصية تتهم تركيا بالسعي لنسف جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بين شطري قبرص

علم تركيا
نيقوسيا ـ العرب اليوم

الخارجية القبرصية تتهم تركيا بالسعي لنسف جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بين شطري قبرص

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الخارجية القبرصية تتهم تركيا بالسعي لنسف جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بين شطري قبرص الخارجية القبرصية تتهم تركيا بالسعي لنسف جهود الأمم المتحدة لاستئناف محادثات السلام بين شطري قبرص



أخبار ذات صلة

GMT 13:08 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

اندلاع حرائق في إحدى قرى محافظة دهوك بالعراق بسبب القصف التركي
العرب اليوم - اندلاع حرائق في إحدى قرى محافظة دهوك بالعراق بسبب القصف التركي

GMT 13:04 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

:هولندا سترفع دعوى ضد الحكومة السورية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي إذا فشلت تسوية النزاع
العرب اليوم - :هولندا سترفع دعوى ضد الحكومة السورية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي إذا فشلت تسوية النزاع

GMT 11:38 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

حفتر يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا
العرب اليوم - حفتر يعلن استئناف إنتاج وتصدير النفط في ليبيا

GMT 11:35 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر يؤكد أن المبادرات التي قدمت سابقا ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي
العرب اليوم - قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر يؤكد أن المبادرات التي قدمت سابقا ركزت على تقاسم السلطة دون الاهتمام بالمواطن الليبي

GMT 11:32 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر يؤكد أن كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا للحل فشلت
العرب اليوم - قائد "الجيش الوطني الليبي" المشير خليفة حفتر يؤكد أن كل المبادرات التي تم تقديمها سابقا للحل فشلت

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

تنوّعت بين الفساتين والبناطيل القماشية والجينز

إطلالات كاجوال صيفية للصبايا مُستوحاة مِن كاندل جانير

لندن_العرب اليوم

لاحظنا مؤخرا أنّ معظم النساء والفتيات الشابات أصبحن ميالات لاعتماد الأزياء الكاجوال ذات النمط المريح والعملي لا سيما أننا أصبحنا نقضي الكثير من الوقت في المنزل أو في الخروجات البسيطة، ولهذا جمعنا لكِ اليوم إطلالات كاجوال صيفية للصبايا مستوحاة من كاندل جانير.تعدّ كاندل جانير أحد أشهر عارضات الأزياء وأكثر النجمات الشابات أناقة، واستطاعت من خلال أسلوبها العصري أن تثبت نفسها كأيقونة في عالم الموضة والكثيرات من الصبايا يستلهمن منها أفكار أزياء لمختلف المناسبات اليومية منها والرسمية، ولهذا اخترنا اليوم إطلالات صيفية للشابات مستوحاة من أسلوبها المميز. وتنوّعت هذه الإطلالات بين الفساتين الميدي والقصيرة وبين تنسيقات بين البناطيل القماشية أو بناطيل الجينز ذات طابع الفنتج المفضل لديها مع تي شيرت والقمصان المريحة. وتحرص كاندل ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 02:20 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

تعرفي على أجمل موديلات فساتين "كلوش شيفون" لعام 2020
العرب اليوم - تعرفي على أجمل موديلات فساتين "كلوش شيفون" لعام 2020

GMT 00:33 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

اكشتف معنا أفضل وأغلى المطاعم في العالم من حيث التكلفة وتناول الطعام
العرب اليوم - اكشتف معنا أفضل وأغلى المطاعم في العالم من حيث التكلفة وتناول الطعام

GMT 00:23 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

تعرفي على طُرق تزيين المنزل بـ"ديكور الخوص" وتخلصي من الروتين
العرب اليوم - تعرفي على طُرق تزيين المنزل بـ"ديكور الخوص" وتخلصي من الروتين

GMT 00:53 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

إيران تتحدى الولايات المتحدة بشأن العقوبات المزمع تفعيلها 20 أيلول
العرب اليوم - إيران تتحدى الولايات المتحدة بشأن العقوبات المزمع تفعيلها 20 أيلول

GMT 01:14 2020 الجمعة ,18 أيلول / سبتمبر

شريف مدكور يُعرب عن فخره بلقب "مذيع ستات مصر"
العرب اليوم - شريف مدكور يُعرب عن فخره بلقب "مذيع ستات مصر"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:35 2020 الأربعاء ,16 أيلول / سبتمبر

ضبط وإحضار سيدة كفر الشيخ المتهمة بـ73 مقطعا إباحيا مع 12 رجلا في مصر
العرب اليوم - ضبط وإحضار سيدة كفر الشيخ المتهمة بـ73 مقطعا إباحيا مع 12 رجلا في مصر

GMT 12:35 2020 السبت ,12 أيلول / سبتمبر

وفاة أسطورة الزمالك عزمي مجاهد إثر مروره بوعكة صحية
العرب اليوم - وفاة أسطورة الزمالك عزمي مجاهد إثر مروره بوعكة صحية

GMT 11:29 2020 الثلاثاء ,08 أيلول / سبتمبر

"هوندا" تزيح الستار عن سيارة CR-V الجديدة وتستعد لطرحها في روسيا
العرب اليوم - "هوندا" تزيح الستار عن سيارة CR-V الجديدة وتستعد لطرحها في روسيا

GMT 02:32 2016 الثلاثاء ,12 إبريل / نيسان

تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل
العرب اليوم - تعرفي على موعد نزول الدورة بعد ترك حبوب منع الحمل

GMT 19:30 2020 السبت ,12 أيلول / سبتمبر

"هاتريك" محمد صلاح يقود ليفربول للفوز الأول في الدوري الإنجليزي
العرب اليوم - "هاتريك" محمد صلاح يقود ليفربول للفوز الأول في الدوري الإنجليزي

GMT 15:47 2020 السبت ,12 أيلول / سبتمبر

رئيس الاتحاد الأفريقي يؤكد أنه لا يمكن تسيير شؤون اللعبة دون الحصول على مساعدة الدول
العرب اليوم - رئيس الاتحاد الأفريقي يؤكد أنه لا يمكن تسيير شؤون اللعبة دون الحصول على مساعدة الدول

GMT 05:22 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

"مجموعة العشرين" تدعو إلى تركيز التعافي الاقتصادي بعد "كورونا" على "الوظائف"
العرب اليوم - "مجموعة العشرين" تدعو إلى تركيز التعافي الاقتصادي بعد "كورونا" على "الوظائف"

GMT 19:40 2020 الخميس ,17 أيلول / سبتمبر

محمد صلاح يتعرَّض لحادثٍ بسيارته ودورية مرورية تتدخَّل لإنقاذه
العرب اليوم - محمد صلاح يتعرَّض لحادثٍ بسيارته ودورية مرورية تتدخَّل لإنقاذه

GMT 06:31 2020 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر

إليك أجمل الجزر السياحية في اليونان للاستمتاع بعُطلة لا مثيل لها
العرب اليوم - إليك أجمل الجزر السياحية في اليونان للاستمتاع بعُطلة لا مثيل لها

GMT 20:20 2020 الإثنين ,14 أيلول / سبتمبر

عرافة عالمية تتنبأ بنهاية مأساوية وكوارث لا حصر لها في هذا البلد العربي
العرب اليوم - عرافة عالمية تتنبأ بنهاية مأساوية وكوارث لا حصر لها في هذا البلد العربي

GMT 06:25 2020 الإثنين ,07 أيلول / سبتمبر

حجم إصدارات الدين في دول الخليج يتجاوز الـ80 مليار دولار أميركي
العرب اليوم - حجم إصدارات الدين في دول الخليج يتجاوز الـ80 مليار دولار أميركي

GMT 05:26 2020 الأحد ,13 أيلول / سبتمبر

منتجع في "المالديف" يُدلل المسافرين ويسمح لهم بالعمل "عن بُعد"
العرب اليوم - منتجع في "المالديف" يُدلل المسافرين ويسمح لهم بالعمل "عن بُعد"

GMT 08:45 2020 الخميس ,17 أيلول / سبتمبر

الإفراج عن الفتاة صديقة نجل الرئيس المصري المعزول بعد تنفيذ حكم بتهمة الدعارة
العرب اليوم - الإفراج عن الفتاة صديقة نجل الرئيس المصري المعزول بعد تنفيذ حكم بتهمة الدعارة

GMT 06:44 2018 الخميس ,12 تموز / يوليو

تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة
العرب اليوم - تعرفي على ديكورات حدائق منزلية حديثة بلمسات مختلفة

GMT 00:48 2020 الأحد ,30 آب / أغسطس

طريقة لإنتاج بوليمير موصل كهربائيا
العرب اليوم - طريقة لإنتاج بوليمير موصل كهربائيا
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab