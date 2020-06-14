إندونيسيا تسجل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المسؤول في وزارة الصحة الإندونيسية أحمد يوريانتو اليوم عن تسجيل 857 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد إلى جانب 43 وفاة مما يرفع إجمالي الإصابات إلى38277 والوفيات إلى 2134 وأضاف أن 755 مريضا آخر تعافوا من مرض كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس، وبذلك يصل العدد الإجمالي للمتعافين إلى 14531 وكانت إندونيسيا سجلت أمس السبت 1014 إصابة جديدة بالفيروس فضلا عن 43 وفاة.