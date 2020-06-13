إندونيسيا تسجل 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت إندونيسيا 1014 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و 43 حالة وفاة .

وأشارت وزارة الصحة الإندونيسية اليوم إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 37420 و حصيلة الوفيات إلى 2091.