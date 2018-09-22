وزير الخارجية الإيراني يصرح أن ايران سترد بسرعة وحسم دفاعاً عن أرواح أبنائها
GMT 11:10 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبراندلاع النيران في الأراضي المحتلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة بفعل بالونات حارقة.
GMT 10:59 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرحزب الدعوة العراقي يتفق على أن يكون العبادي مرشحه الوحيد لرئاسة الوزراء
GMT 10:54 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرالحرس الثوري الإيراني يعلن ان دولتان خليجيتان تقفان وراء تسليح وتمويل وتدريب منفذي هجوم الأهواز
GMT 10:53 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرارتفاع عدد قتلى الهجوم على عرض عسكري في الأحواز إلى 24
GMT 10:52 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرحركة عربية أحوازية تتبنى الهجوم على العرض العسكري الذي أدى لمقتل 24 معظمهم من عناصر الحرس الثوري الإيراني
تألقوا معًا في عام 2007 في الفيلم الكوميدي "Superbad"، وفي ليلة الخميس ، برهنت النجمة العالمية إيما ستون، والممثل الكوميدي جونا هيل، على أن صداقتهما لا تزال قوية، حيث إنهما ظهرا معًا على السجادة الحمراء في نيويورك للاحتفال بعرض مسلسلهما الجديد "Maniac" على شبكة "نيتفليكس". وتبادل الاثنان بعض النكات على السجادة الحمراء، وتعالت أصوات ضحكاتهم أمام المصورين، وبدت النجمة الشهيرة البالغة من العمر 29 عامًا ، أنيقة حيث ارتدت فستانًا باللون النحاسي المعدني وتركت شعرها الأحمر منسدلًا أسفل ظهرها وكتفيها في تجعيدات مذهلة. وأكملت الممثلة، التي فازت بجائزة الأوسكار عن فيلم "La La Land"، إطلالتها بماكياج العيون الدخاني ولون الشفاه الأحمر الداكن، أما جونا، البالغ من العمر 34 عامًا، اختار بدلة سوداء بالكامل، مكونة من قميص وربطة عنق سوداء مع بدلة من قطعتين ونظارات رياضية وجميعهم باللون الأسود. وتدور أحداث المسلسل
أرسل تعليقك