اليابان تؤكد أنها لن نشارك في أي عملية عسكرية في الشرق الأوسط
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اليابان تؤكد أنها لن نشارك في أي عملية عسكرية في الشرق الأوسط

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العرب اليوم - اليابان تؤكد أنها لن نشارك في أي عملية عسكرية في الشرق الأوسط

وزير الدفاع الياباني تارو كونو
طوكيو ـ العرب اليوم

أعلن وزير الدفاع الياباني تارو كونو اليوم، الأربعاء، أن بلاده ستبذل "جهودا دبلوماسية" للحد من التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مؤكدا أن بلاده لن تشارك في أي عملية عسكرية أمريكية أو أوروبية في المنطقة.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن الوزير قوله خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي مارك إسبر في البنتاجون: "سنواصل بذل جهود دبلوماسية من أجل خفض التوتر واستقرار الوضع في المنطقة، كما نواصل تبادل المعلومات والتعاون في العمليات في الشرق الأوسط حيث نعمل على تعزيز حرية الملاحة وحرية التجارة".

وذكر كونو: "لقد سمحت الحكومة اليابانية في وقت سابق بإرسال عسكريين إلى المنطقة لحماية الملاحة في مضيق هرمز وخليج عمان، والتي تمر عبرها ناقلات النفط الخام، ويعود السبب إلى أن اليابان يستورد من الشرق الأوسط نحو 19 بالمائة من النفط الخام، و80 بالمائة من (سفن الشحن) تمر من مضيق هرمز"، مشيرا إلى أن الجيش الياباني يتقيد "بالدستور"، الذي يمنع المشاركة في العمليات العسكرية الدولية في الخارج.

من جانبه، رحب إسبر بجهود اليابان قائلا: "اختارت اليابان عدم المشاركة في "عملية الحارس" التي أطلقتها واشنطن، خشية أن القيام بذلك من شأنه أن يضر علاقتها مع إيران.

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد قرار ترامب في مايو 2018 انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي تاريخي وقعته إيران مع القوى العالمية ومنذ ذلك الحين تخلت طهران تدريجيًا عن التزاماتها بكبح مخزونات اليورانيوم ومستويات التخصيب.

وسعى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي عاد من جولة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان اليوم، الأربعاء، إلى تهدئة الوضع كما كانت زيارته لإيران في يونيو الماضي هي الأولى التي يقوم بها زعيم ياباني منذ عام 1978.

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اليابان تؤكد أنها لن نشارك في أي عملية عسكرية في الشرق الأوسط اليابان تؤكد أنها لن نشارك في أي عملية عسكرية في الشرق الأوسط



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