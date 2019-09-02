دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ، اليوم الاثنين، لبنان و إسرائيل إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار على حدودهما، وضمان الامتثال الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقالت ستيفان دوجاريك الناطق باسم أمين عام الأمم المتحدة إن، "هو (الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش) يدعو إلى ضبط النفس، ويدعو الطرفين إلى وقف جميع الأعمال التي تنتهك القرار 1701 ومنع ووقف الأعمال القتالية".

هذا وأعلن "حزب الله" في بيان الأحد أنه، "عند الساعة الرابعة و15 دقيقة من بعد ظهر الأحد قامت مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر بتدمير آلية عسكرية عند طريق ثكنة أفيفيم وقتل وجرح من فيها".

وتأتي التوترات بعد ساعات من توعد الأمين العام لـ "حزب الله"، حسن نصرالله، بالرد على حادث سقوط طائرتين مسيرتين إسرائيليتين في الضاحية الجنوبية ببيروت كانتا تحملات المتفجرات، بحسب تصريحه.

من جهته، أكد الجيش الإسرائيلي عدم وقوع إصابات في صفوف جنوده إثر العملية التي نفذها "حزب الله" قرب ثكنة "أفيفيم" الأحد، موضحا أن العملية التي نفذها "حزب الله" كانت متمثلة "بإطلاق بين 2-3 صواريخ مضادة للدروع باتجاه جيب عسكري وموقع أفيفيم دون وقوع إصابات"