الخارجية التركية تطالب مواطنيها بتجنب السفر إلى العراق

طلبت وزارة الخارجية التركية، من مواطنيها بتجنب السفر إلى المناطق التي تشهد تظاهرات بالعراق، إلا في حالات الضرورة القصوى.

ونصحت الخارجية التركية في بيان المواطنين الأتراك الموجودين حاليًا بالعراق بمتابعة التحذيرات الصادرة عن السلطات العراقية، وتجنب التواجد في الأماكن المكتظة، وتوخي الحذر بخصوص سلامتهم الشخصية.

وأرفق البيان أرقام هاتفية للتواصل مع السفارة في بغداد والقنصليات التركية بالعراق في حال وجود حاجة لمساعدة.