السلطات العراقية تحجب خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد

حجبت السلطات العراقية خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية، وتحفظت وزارة الاتصالات العراقية على التعقيب على الحديث بشأن قطع خدمة الإنترنت، الذي يعتبره محتجون خطوة تستهدف منع انتشار الاحتجاجات.

وقال ناشطون مدنيون ان خدمة الإنترنت بدأت بالانقطاع بشكل متقطع، ما اضطر المتظاهرين إلى استخدام برامج إلكترونية تساهم في تقليل نسبة الحجب