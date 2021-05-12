وزير الدفاع الإسرائيلي يؤكد لا هدنة ممكنة مع الفلسطينيين قبل التوصل لهدوء طويل الأمد

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه "لا هدنة ممكنة مع الفلسطينيين قبل التوصل لهدوء طويل الأمد".وقال غانتس في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "الجيش الإسرائيلي سيستمر في الهجوم وتحقيق سلام كامل وطويل الأمد".وأضاف أنه "لا يوجد تاريخ نهائي ولن نتلقى خطبًا أخلاقية من أي طرف بشأن حقنا في حماية مواطني إسرائيل".