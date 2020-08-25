أنباء عن تسليم الهاربين في تركيا إلى مصر قريبًا

بعد الأحداث الآخيرة التي شهدتها السحة العربية تحديدا وعلى رأسهم الأزمة الليبية والتي كانت صاحبة الصدارة، خاصة بعد النزاع الكبير بين عدد من القوى والأطراف في ليبيا وعلى راسهم كلا من مصر ونزاعها مع تركيا والتي كانت تسعى للسيطرة على الثروات في ليبيا بطرق غير شرعية إلّا أنّ مصر تصدت لتلك المحاولات وأفشلتها، مما دفع تركيا للتراجع بشكل قوي ليدرك أردوغان حينها مدى قوة مصر في المنطقة وخاصة أنّ ليبيا تعد هي أمن قومي لمصر من الحدود الغربية.